WhatsApp'a getirilmesi planlanan 12 saat ve 1 saatlik yeni seçeneklerin 24 saatlik süreyi uzun bulanlar için sunulması bekleniyor. 1 saatlik zamanlayıcı, tek kullanımlık erişim kodları, geçici parolalar veya gizli talimatlar gibi yüksek hassasiyet içeren bilgilerin paylaşımı için öne çıkıyorken, 12 saatlik kaybolma süresi ise farklı bir ihtiyaca yanıt veriyor. Günlük planlar, vardiya bilgileri, teslimat ayrıntıları veya gün içinde geçerliliğini yitirecek güncellemeler için tasarlanan bu seçenek, alıcılara mesajı okuyup yanıtlayabilmeleri için yeterli esneklik sunuyor.

WHATSAPP WEB İÇİN YENİ KAYBOLAN MESAJ SÜRELERİ

Süreli mesajlara yeni eklenecek bu seçenekler aynı zamanda, bilginin işlevini yitirmesinin ardından sohbet geçmişinin temiz kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle yoğun kullanılan bireysel ve grup sohbetlerinde, eski mesajların yarattığı karmaşanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elde edilen bilgilere göre, yeni zamanlayıcıların seçileceği arayüz mevcut kaybolan mesaj ayarlarına benzer bir yapıda olacak. Böylece kullanıcılar, halihazırda sunulan sürelerle yeni 1 saat ve 12 saat seçeneklerini yan yana görerek kolayca karşılaştırma yapabilecek. Sürelerin etkisi ve mesajların ne zaman silineceği, seçim anında açık şekilde belirtilecek.

Yeni kaybolan mesaj süreleri şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor.

WhatsApp Web'in ilerleyen dönemdeki sürümlerinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.