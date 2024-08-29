Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup çatısı altında, INVEXEN partnerliğinde yürütülecek Workup Gaming Programı’nın 2. dönemi için başvurular açıldı.

2017 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Workup Girişimcilik Programı ile startupları destekleyen Türkiye İş Bankası, farklı dikeylerdeki girişimcilik programları ile ekosistemde özel olarak odaklanılacak alanlara katkı vermeye devam ediyor.

Ülkemizin global rekabette avantaj elde ettiği bir dikey olan oyun teknolojileri alanında, oyun geliştiren startupları hızlandırmak ve ölçeklendirmek amacıyla oluşturulan Workup Gaming Programı’nın 2. dönemi için başvurular başladı.

INVEXEN hızlandırıcı partnerliğinde gerçekleşecek yeni dönemde startuplara oyun teknolojileri alanında eğitimler, iş geliştirme desteği, yatırımcılarla bir araya gelme ve yayıncılarla buluşma desteği sunulacak.

Programın hızlandırma partneri INVEXEN, kurumsal şirketleri girişimcilik ekosistemine entegre edecek hızlandırma ve kurum içi girişimcilik programlarını yönetmenin yanı sıra fon yönetimi ve danışmanlığı hizmetleri de sunuyor.

Ayrıca, programın yatırımcı paydaşları arasında Avrupa, Orta Asya ve Türkiye’de oyun yatırımları yapan Türkiye’nin önde gelen oyun yatırım fonu WePlay Ventures ve yine Orta Asya, Doğu Avrupa ve Türkiye’de yatırımlar yapan DOMiNO Ventures da yer alıyor.

Oyun girişimcilerini destekleyen program

Oyun girişimciliği alanında önemli bir etki oluşturmayı hedefleyen Workup Gaming, seçilecek girişimlere yazılım, sanat ve tasarım eğitimleri, iş geliştirme eğitimleri, birebir mentorluk desteğiyle yatırım süreçlerine hazırlık, etkinliklere katılım ve uluslararası yatırımcı ve yayıncılara erişim gibi birçok imkân sağlıyor.

Global büyüme odağı ile hazırlanan program, Türkiye’deki oyun girişimlerinin büyümesini ve başarısını hızlandırmak için tasarlanmış benzersiz kaynaklar sunuyor.

İlk döneminde 10 girişimin mezun olduğu Workup Gaming Programı’nın 2. dönemi için başvurular, 15 Eylül’e kadar workup.ist/workup-gaming üzerinden yapılabiliyor.