15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Yalova Bilim Şenliği’nin açılış programı yapıldı. Bilimsel gösteriler ve atölye etkinlikleriyle dolu şenliğin açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, "4007 projeleri bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın son 2 yıldır uygulamaya başladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde tüm okullarımız uyguladığımız beceri temelli eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalardan bir tanesi. Bugün yapmaya çalıştığımız şey yeni Maarif Modeli ile beraber öğrencilerimizin sadece sınıf ortamlarında eğitim öğretim faaliyetleri yürütmesini dışarıya da taşımak, dışarıdaki ortamlarda değişik alanlarda, hayatın değişik yerlerinde de eğitim öğretimi devam ettirmek. Eğitim öğretim iki amaçlı bir iş. Amaçlardan bir tane Akademik bilgiyi öğrencilere kazandırmak, ikincisi de o bilgiyle ürettiğimiz değerleri ahlaki değerler olarak hayatımıza katabilmek. Bugün burada öğrencilerimizin vizyonunu artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yılmaz, 3 gün boyunca 40 atölyede, 68 farklı etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek, "3 bilimsel söyleşi gerçekleştireceğiz ve bu etkinliklere toplam 3 bin 500 öğrencimiz katılacak. Tabii kolay bir hazırlanma süreci değil. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Osman Sarı, etkinlikte emeği geçenleri kutladı. Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Kocaeli Bilim Fuarının gösterilerinin ardından protokol stantları gezdi.