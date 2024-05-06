Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yalova MAG-DER tarafından gönüllülere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen deprem tatbikatında ekipler arama kurtarma çalışmalarında teorik olarak edindikleri bilgileri pratiğe döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında gönüllü sayısında dikkat çeken artış yaşanan Yalova MAG-DER’in üyelerine yönelik gerçekleştirdiği arama ve kurtartma tatbikatı AFAD Enkaz Eğitim Alanı’nda yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği deprem sonrası yıkılan bir binada enkaz altındaki insanların tespiti yapıldı. Daha sonra ise enkaz altında kalan yaralılara ulaşıldı. Tatbikat gereği yaralılar enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dernek Başkanı Sabri Karaçam, depremlerde görev almaları için hazırladıkları gönüllüleri teorik olarak eğitmek amacıyla tatbikatı düzenlediklerini ifade etti.