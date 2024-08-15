Yalova Belediyesi, şehir estetiğini iyileştirmek amacıyla şehrin belirli noktalarındaki trafolarda boyama çalışması başlattı. İlk olarak İsmetpaşa Mahallesi’nde başlayan bu çalışma, kısa sürede şehrin geneline yayılacak.YALOVA (İGFA) - Yalova'daki çalışmalar kapsamında, trafolardaki çeşitli grafiti yazıları silinerek, yerlerine kent estetiğine uygun şekilde yeniden boyama yapılıyor.

Yalova Belediyesi yetkilileri, bu projenin sadece görsel kirliliği ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda şehre estetik bir değer katmayı amaçladığını belirtti.

Yalova’nın farklı bölgelerinde de uygulanacak olan boyama çalışmaları, şehrin genel görünümünü daha düzenli ve estetik hale getirmeyi hedefliyor.

Bu tür çalışmalarla hem vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeyi hem de şehrin kimliğine uygun görsel unsurlar oluşturmayı sürdürüleceği bildirildi.