Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi çerçevesinde 300 dekar alanda üretim yapılması amacıyla 104 çiftçiye 300 kilo çalı fasulyesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende çiftçilere fasulye tohumları teslim edildi. Toplam bütçesi 180 bin lira olan proje, yüzde 50 bakanlık, yüzde 15 İl Özel İdare desteğinin yanı sıra yüzde 35 de çiftçi katkısıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, “İnşallah bu yılki ortak projemizin başlangıcını çalı fasulyesi tohumu dağıtarak yapmış oluyoruz. Ben bütün çiftçilerimize toprakları boş bırakmadıkları, ürettikleri, bereketlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyügümüş ise Yalova’da bu tarz projeleri önemsediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu çalışma modelini biz çok önemsiyoruz. Burada Tarım Müdürlüğümüz, Yalova’daki öncelik değerlendirmelerini yapıyor, proje alanlarını belirliyor. Biz yerel yönetimler olarak bu projeye maddi kaynak aktarıyoruz. Bu aktardığımız kaynakla hem bakanlıktan, merkezi bütçeden bir imkan sağlamış oluyoruz hem daha farklı finansman şartlarını elde etmiş oluyoruz hem de özel sektörle güçlü bir işbirliği yapmış oluyoruz. 1 metrekare toprağımız bile ekilmeden kalmamalı.”

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, son 5 yılda 98 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Son 5 yılda 98 proje geliştirdik. Tekerrürlü olmak üzere 33 bin dekarlık alana dokunmuşuz. 19 bin 686 yine tekerrürlü olmak üzere çiftçimizle bu faaliyetleri yürütmüşüz. 44 milyon 500 bin lira bakanlık desteğimiz olmuş. Projeyi yaparken tamamlayıcı unsuru da yerelden, çiftçiden, MARKA’dan alıyoruz. 10,5 milyon lira İl Özel İdaremiz destekte bulunmuş. 6.8 milyonluk MARKA desteği, 25 milyonluk da çiftçi katkımız. Toplam 90 milyonluk sadece geliştirdiğimiz bakanlığın bütün uyguladığı projelerde dışında geliştirdiğimiz projeler birbirini tamamlayıcı unsurlar” diye konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü çalışmalarından dolayı kutladı.

Ardından Vali Hülya Kaya ve il protokolü çiftçilere tohumlarını dağıttı.