Yalova’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde akülü sandalye dağıtımı, Gündüzlü Hizmet Merkezi protokolü, Erişilebilirlik Belgesi takdim töreni yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Burada engelli bireyler ve ailelerle sohbet eden Vali Hülya Kaya, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 20 adet akülü aracı engelli bireylere teslim etti. Kaya, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak çok büyük adımlar atıldığını ve engelli kardeşlerimizin hayata tam anlamıyla katılımı noktasında çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Biz engelli kardeşlerimizin en çok tercih ettiği, yaşamak istediği ve erişilebilirlik noktasında çok ciddi sıkıntıları olmayan illerden birisiyiz. Dolayısıyla her geçen gün engelli kardeşlerimizin daha çok tercih ettiği, yaşamak istediği ve kalite standartları yüksek illerden biri olduğumuz için de gururluyuz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde erişilebilirlik yönünden kamu kurumlarının ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermeye ve erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ardından Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı yapıldı. Konuşmaların ardından Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan slayt gösterisinin yanı sıra şiir ve müzik dinletileri de büyük ilgiyle izlendi.

Erişilebilirlik Belgeleri takdim edildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde daha sonra ise Yalova Valiliği’nde bir tören düzenlendi. Törende Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’nun denetimleri sonucunda Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 12 kuruma belgeleri takdim edildi.

Gündüzlü Hizmet Merkezi’nin imzaları atıldı

Daha sonra ise Gündüzlü Hizmet Merkezi’nin protokolüne Vali Hülya Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin imza attı. Merkezle özel gereksinimli bireylere sosyal hayata katılım ve mesleki beceri kazanma fırsatları sunulacak. Projeyle ailelerin de desteklenmesi sağlanacak. Bu proje, Yalova’daki engelli bireyler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.