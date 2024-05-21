Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ’Resimlerle Şifa Projesi’ çerçevesinde hazırlanan röprodüksiyon tablolarla, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi koridorları adeta sanat galerisine döndü.

İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle Resimlerle Şifa Projesi hayata geçirildi. 17 öğrenci 10 ay boyunca hastane koridorlarında 7 röprodüksiyon tabloya fırça darbeleriyle şekil verirken çocuk servisi duvarlarında bulunan resimlerin de tadilatlarını gerçekleştirdi. Sanat galerisine dönüştürülen hastane koridorlarında tamamlanan projenin açılışı yapıldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek, “Bu projenin devamını diliyoruz. İnşallah boş kalan diğer duvarları veya diğer sağlık kuruluşlarımızda çalışmalar yapılacak. Hem buraya gelen hasta, hasta yakını ve personellerimiz için güzel bir görsel alanı oluşturuyor. Aynı zamanda da öğrencilerimiz için de bir pratik bir çalışma oluyor. Güzel resimler de olunca ortaya güzel sonuçlar çıkıyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş, hastanelerin sadece hastaların tedavi edildiği yerler olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Hastaneler hastaların yaşam alanıdır, sahasıdır. Hastaların boş duvarlara bakmaları, gerekmiyor. Konuşan, gülen, kokan duvarlar, onların hissiyatını onlara yansıtan duvarlarla karşılaşmaları gerekir. Çocuklar tarihimizi, masallarımızı, dinleyen duvarlarla döşenmiş, dizayn edilmiş odalarda kalması gerekiyor düşüncesiyle bir yola çıktık. Hastanemizi farklı bir konsepte konuşan, yaşayan, tabiatın içinde resimle olsa dâhi yeşerdiği bir alan haline getirmek istedik. Gençlerin de içinde çok güzel duyguların, değerlerin olduğunu bir tabloya bakara görebiliyoruz. Kimisi derinliğe, kimisi duygulara, değerlere önem vererek güzel tablolar yapmışlar. Tarihin derinliklerindeki sanat eserlerini ve tabiatın güzelliklerini duvarlarımızda yansıtmışlar. Biz devam edeceğiz. Dolayısıyla onların ellerine gönüllerine teşekkür ediyoruz. Halkımızı da bu güzel resimlere doya doya bakmasını, hastalarımızı da bu resimlere bakarak şifa bulmasını niyaz ediyorum.”

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise hastane ortamlarının dertli insanların dertlerine derman aradığı, hastaların hastalıklarına şifa aradıkları mekanlar olduğunu hatırlattı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini anlatan Akmeşe, “Eğitim kurumları olarak toplumun her meselesinin içinde olmakla ilgili çalışmalarımız vardı. Burada okulumuzun yapmış olduğu çalışma da esasında bunu ifade etmektedir. Burada hastalarımıza bir şifa verilmesine bir katkı sunulması anlamında yapılan bir çalışmadır. Devamı da gelecektir. Hastanemiz büyük. Arzu edilen, ihtiyaç duyulan tüm yerlere bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç da projenin temel amacının hasta, hasta yakını, doktorlar ve hastane personellinin moral ve motivasyonunu yükseltmek olduğuna vurgu yaparak, “Onlara bir nebze olsun tebessüm katabilmek amacıyla yapmış olduğumuz bir projedir. Proje yaklaşık 10 ay boyunca, 17 öğrencimizle sürdü. Önemli ressamların röprodüksiyon çalışmalarını burada gerçekleştirmiş olduk. Hayat ortak bir yaşam alanı ve bu yaşam alanı içinde sanat icra etmekle ilgili bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla burada bu sorumluluğu paylaşmak bizi ayrıca onurlandırdı” dedi.

Lise öğrencilerinden Eda Nur Çamur ise böyle bir çalışma içinde bulunduklarından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Diğer bir öğrenci Elif Kılıçarslan da, “Hastane duvarlarını renklendirmek ve burada hem bir yaşam hem şifa bulunduğunu, tekrardan hastalara moral vermek adına böyle bir iş yapmak istedik. Bu işi yaparken çok mutlu oldum” diye konuştu.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Başhekim Hasan Ergenç de katıldı.