Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede bakım ve onarımı yapılan yolcu gemisinin personeli, fırtına nedeniyle düzenlenen operasyonla tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı Sea Star Tilos adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi. Gemide bulunan 6 personel Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.

Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.