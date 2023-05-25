Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğü’nde görev yapan zabıta ekipleri kent merkezindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde marketlerin reyonlarında bulunan sebze ve meyvelerin kayıtları, künyeleri, faturaları ile birlikte etiketleri ekipler tarafından kontrol edildi. Etiketleri bulunmayan, künyeleri geçmiş olan ve eksik evrakları bulunan işletmelere tutanak tutuldu.

Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğü ekipleri, kanun ve yönetmenlik çerçevesinde fatura ve künyesi bulunmayan malların satışının yapılamayacağı konusunda market sorumlularına uyarılarda bulundu. Ayrıca market reyonlarında bulunan sebze ve meyve künyelerinin mutlaka tüketicinin görebileceği bir yerde bulunması gerektiği konusunda market çalışanlarını bilgilendirdi. Yapılan denetimlerde evrakları tam olan esnafa ve market çalışanlarına teşekkür edilirken, marketlerde künyesi, etiketi bulunmayan ürünler için ise tutanak tutuldu.