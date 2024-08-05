Yalova’nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Armutlu ilçesi Hayriye köyü Sultaniye mezrasında saat 13.30 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. İl AFAD Müdürlüğü Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevli personel, koordinasyon merkezine çağrıldı.

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hızlı bir şekilde yangın bölgesine giden ekiplerimiz, 1 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 10 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 arama kurtarma aracı ile yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre il ve ilçelerde bulunan arama kurtarma ve itfaiye ekipleri de müdahale için çağrılmıştır. Yangının durumu hakkında ilerleyen zamanlarda yeniden bilgilendirme yapılacaktır” denildi.