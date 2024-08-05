İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen “İnsan Hakları Eğitimi” programında konuştu. Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayıları ve düzensiz göçle mücadele konusundaki güncel verileri paylaştı.

Ülkemizde 4 Milyon 437 Bin Göçmen Var

Yerlikaya, Türkiye'de an itibariyle 4 milyon 437 bin düzenli göçmenin yaşadığını belirtti. Dünyada 300 milyon göçmen bulunduğunu ve bunların 123 milyonunun zorla yerinden edildiğini ifade eden Yerlikaya, Türkiye'deki düzenli göçmenlerin 3 milyon 103 bininin yasal kalış hakkı bulunduğunu, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 1 milyon 109 bin olduğunu söyledi. Ayrıca, 224 bin Suriyelinin ikamet iznine sahip olduğunu ekledi.

729 Bin Suriyelinin Beyan Ettikleri Adreste Olmadığını Gördük

Yerlikaya, yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini belirtti ve 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adreslerde olmadığının tespit edildiğini söyledi. Bu kişilere 90 gün süre verildiğini ve Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderildiğini ekledi.

Bize Doğru Gelme Potansiyeli Olan 4 Milyonun Üzerinde Kişi Durduruldu

Düzensiz göçü kaynağında çözme yöntemlerine değinen Yerlikaya, Suriye'nin kuzeyindeki harekatların bir sebebinin de bu olduğunu belirtti. Türkiye'ye doğru göç potansiyeli olan 4 milyondan fazla kişinin durdurulduğunu ve hayatlarını Suriye'de sürdürdüklerini ifade etti. 2016'dan bu yana 678 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü söyledi.

*"Göçmen Kaçakçılarını Gözetim Altında Tutuyoruz"*

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, kaçakçılık organizatörlerinin gözetim altında tutulduğunu ve tutuklanmamış olanların da sıkı takibe alındığını belirtti.

25 Şehrimizde 32 Geri Gönderme Merkezimiz Var

Avrupa’daki tüm şehirlerin toplamından daha fazla geri gönderme merkezi kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Yerlikaya, Türkiye'de 25 şehirde 32 geri gönderme merkezi bulunduğunu ve bu merkezlerin toplam kapasitesinin 18 bin 870 kişi olduğunu söyledi. Ayrıca, geri gönderme merkezlerinde en az 60 günlük geriye dönük kayıtların incelenebileceği kamera sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Yabancı Öğrenciler Artık İkamet İzni Almak Durumunda Kalmayacak

Yerlikaya, YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde, yabancı öğrencilerin artık göç idarelerinden ikamet izni almak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Protokol sayesinde 93 bin 482 yabancı üniversite öğrencisinin, öğrenci dairelerinde yetkilendirilen ekiplere müracaat edebileceğini belirtti.