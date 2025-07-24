Bilecik ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarının ardından rüzgarın etkisiyle kül bulutları İznik, Yenişehir, İnegöl ve Keles ilçeleri ile Bursa şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Küller Bursa'ya ulaştı.

Şehirde dün gece puslu ve kirli hava etkili oldu. Gökyüzünü kaplayan duman ve kül tabakası dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir ışıklarının puslu ve kirli hava yüzünden görünmüyor. Bugün de aynı etkinin kısmen devam ettiği, şehirde is kokusunun olması dikkat çekti.

Yetkililer ise vatandaşların dışarıda uzun süre kalmamalarını istedi. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: İHA