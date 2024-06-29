Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çıkan yangın sebebiyle panikleyen vatandaşlar sokağa dökülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevki TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hacıosman Mahallesi’ndeki boş arazideki otluk alana sıçradı. Yangına yakın yerde bulunan bina sakinleri panikle dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.