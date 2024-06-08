Yanlış okula giden öğrenciyi motosikletli polis sınava 1 dakika kala yetiştirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Temel Yeterlilik Testi’ne gireceği okulu karıştıran öğrencinin imdadına motosikletli trafik polisi yetişti. Yerleşke girişinde Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava gireceğini öğrenen aday, yanlış okula geldiğini fark edince motosikletli trafik polisinden yardım istedi. Motosikletin arkasına binen aday, sınava gireceği okula polis tarafından sınava 1 dakika kala yetiştirildi. Öğrenci, polise teşekkür ederek sınava gireceği salona gitti.