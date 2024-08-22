Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliği ile mücadele kapsamında fabrikalara gece baskını gerçekleştirdi. Erol, fabrikaların Avrupa standartlarına uymaları ve Kestel’in temiz bir havaya kavuşması için mücadele etmeyi kararlıkla sürdüreceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gelişen sanayi bölgelerinden Kestel, uzun yıllardır hava kirliliği ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Araştırmalara göre Kestel’de hava kirliliği kritik düzeye ulaştı.

Accu Weather isimli Amerika menşeli şirketin resmi sitesinde Kestel’in hava kalitesi hakkında, havanın yüksek bir kirlilik düzeyine ulaştığı ve bu durumun hassas gruplar için risk barındırdığı ifade edildi. Ayrıca nefes alma güçlüğü olanlar için de ‘dışarıda geçirdikleri süreyi azaltmaları’ uyarısında bulunuldu.

TEMİZ HAVA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Uzun süredir hava kirliliği ile gündeme gelen Kestel’de vatandaşların ve belediyenin temiz hava mücadelesi sürüyor. Fabrikaların bacalarından çıkan gaz ve dumanlar hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Kestel Belediyesi tarafından sıkı sıkıya denetleniyor.

BAŞKAN EROL’DAN FABRİKALARA GECE BASKINI

Kestel’in hava kirliliği ile mücadelesinde önemli adımlar atan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 20 Ağustos gecesi bir fabrika bacasından çıkan yoğun duman üzerine harekete geçti. Gece 01.00 sularında söz konusu fabrikaya ani bir baskın gerçekleştiren Başkan Erol, burada incelemelerde bulundu. Baskın videosunu sosyal medya hesaplarından, “Sevgili Kestelli hemşehrilerim, Kestel’in kanayan yarası olan hava kirliliği konusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırarak temiz bir hava ile temiz bir gelecek için gerekli adımlarımızı atmaya başladık.” notuyla paylaşan Başkan Erol, hava kirliği ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

BAŞKAN EROL O GECEYİ ANLATTI

20 Ağustos Salı gecesi fabrikalarda yapılan incelemelerle ilgili Herkes Duysun’a konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel’in uzun zamandır hava kirliliğine karşı önemli bir mücadele verdiğini hatırlatarak, “Ben 44 yıldır Kestel’de oturuyorum. Ben hangi havayı soluyorsam çocuğum da o havayı soluyor. Kimse evladının kirli bir hava teneffüs etmesini istemez. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“AŞIRI BİR DUMAN ÇIKTIĞINI FARK EDİNCE HEMEN ÇIKTIK”

20 Ağustos gecesi saat 01.00 sularında bir fabrikanın bacasından normalin üzerinde bir duman çıktığını fark etmesi üzerine hemen harekete geçtiğini ifade eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Aşırı bir duman fark edince kimseyi yanımıza almadan özel kalem ile birlikte çıktık. Sonradan zabıta bir takviye yaptı. Kestel Belediyesi olarak ceza yazma yetkimiz yok. Biz zabıtanın eşliğinde bilgileri topluyoruz ve tutanak tutarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderiyoruz. Cezaları onlar yazıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“KAMUOYU OLUŞMASI GEREKİYOR”

Kestel’in hava kirliliği ile mücadelesini desteklemek ve genişletmek için kamuoyu oluşması gerektiğini kaydeden Başkan Erol, “Bir kamuoyu oluşması lazım ki biz bu işle mücadele edebilelim. Bu kapsamda çalışmalar başlattık. Kent Konseyi de konu ilgili hazırlık yapıyor. Şu an veri toplamaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

KESTEL BELEDİYESİ İLAVE CİHAZLAR TEMİN EDECEK

Hava kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Kestel Belediyesi için ilave ölçüm cihazları temin edeceklerini kaydeden Başkan Erol, “Bazı fabrikalarda filtre yok. Doğalgaz kullansa bile bacadan çıkan duman, filtre olmadığı için otomatik olarak yukarıda bir hava tabakası oluşturuyor. Tabii bu da kentin hava kalitesinin düşmesine sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

KESTEL’İN HAVASI DEĞİŞECEK! ✨ Sevgili Kestelli hemşehrilerim, Kestel’in kanayan yarası olan hava kirliliği konusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırarak temiz bir hava ile temiz bir gelecek için gerekli adımlarımızı atmaya başladık. pic.twitter.com/qOwcoL72gF — Ferhat EROL (@FerhatErol79) August 21, 2024

Başkan Erol, sabit ölçüm cihazlarının yanı sıra bacaların içinden yapılacak olan ölçümlerin daha sağlıklı sonuçlar vereceğini kaydederek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bu cihazlarla ölçüm yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

DENETLEME İÇİN SİSTEM KURMUŞLAR, TEK TUŞLA DUMAN KESİLİYOR

20 Ağustos gecesi fabrikalarda yaşananları Herkes Duysun muhabirine aktaran Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “O gece biz fabrikalara çat kapı girdik. Öyle bir sistem kurmuşlar ki bazılarının bekçi kulübesinde cihaz var, senin oraya girdiğini gördükleri an düğmeye basıyorlar ve duman otomatik olarak kesiliyor.” dedi.

Çat kapı giderek inceledikleri fabrikalardan bazılarının bacasında filtre bulunmadığının tespit edildiğini belirten Başkan Erol, zabıtanın söz konusu fabrikalarla ilgili tutanakları tutarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderdiğini ve müdürlükten gelecek cezayı beklediklerini ifade etti. Başkan Erol ayrıca, 20 Ağustos gecesi 4 fabrika hakkında işlem yapıldığını dile getirdi.

“VATANDAŞIN YAŞADIĞI TEDİRGİNLİĞİ BİZ DE YAŞIYORUZ”

Kestel’de bulunan bütün fabrikaların filtre takmaları ve Avrupa standartlarına uymaları konusunda mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol şöyle konuştu:

“Ben her yerde söylüyorum, seçim sathında da söyledim: En büyük evladım 18 yaşında. Ben hangi havayı soluyorsam o da o havayı soluyor. Kimse evladının kirli bir hava teneffüs etmesini istemez. Kestelli vatandaşların yaşadıkları tedirginliği biz de yaşıyoruz. Evimiz de işimiz de burada, bu problemle mücadele edeceğiz. Bizim için en öncelikli olan şey tüm fabrikaların filtre takmaları. Avrupa standartlarına uymaları için de elimizden geleni yapacağız.”