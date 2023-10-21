Tuzla'da, toprağa gömülü halde bulunan bir cesedin kimliği açığa çıkarıldı. Polis, cesedin, boynu kırılarak öldürülen Muhammed B.'ye ait olduğunu tespit etti. Muhammed B.'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul, Kocaeli ve Elazığ illerinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler birbirlerini suçlarken, polis, hackerlik faaliyetleri ve kripto para işlemleri nedeniyle cinayetin işlendiğini belirledi.

Olay, Tuzla'nın Akfırat mahallesinde 23 Eylül tarihinde meydana geldi. Vatandaşlar, boş bir arazide bulunan cesedin bacaklarının dışarıda, vücudunun ise toprağın altında olduğunu polise bildirdi. Polis olay yerine geldiğinde, cesedin bir kısmının sokak hayvanları tarafından dışarı çıkarıldığını tespit etti. Ancak kimlik belirlemek mümkün olmadı. Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda, cesedin dövülerek ve boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda, cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Parmak izi incelemesi Muhammed B.'ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Polis, Muhammed B.'nin son olarak Kocaeli'de bir taksinin içinde polis kontrolüne takıldığını ve GBT sorgusu yapıldığını belirledi. Bu bilgi üzerine güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin son olarak gittiği ev tespit edildi. Şüpheliyle son görüşen 5 kişi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Muhammed B.'ye ait cep telefonu ve bir tabanca ele geçirildi. Bu arada, cinayetle ilgili aranan bir şüphelinin 10 gün önce kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis sorgusunda Muhammed B.'yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini iddia etti. Şüphelilerin daha önce suç kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. İfadelerinde, şüpheliler birbirlerini suçladılar. Polis, yaptığı soruşturma sonucunda, şüphelilerin hackerlik faaliyetleri ve kripto para işlemleri nedeniyle çıkan bir anlaşmazlık sonucu cinayeti işlediklerini değerlendirdi. Şüpheliler, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.