Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalıştığı sırada zehirli yılanın soktuğu adam hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Ümitalan mahallesinde tarlada çalıştığı sırada Recep T. 'yi (52) yılan ayağından soktu.

Bir süre fenalaşan adama yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Burada ilk müdahalesi yapılan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Merkezi