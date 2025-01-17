20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl tatilinde, eğitici ve eğlendirici atölyelerden konserlere, sihirbazlık gösterilerinden müzikli şovlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlikleri tek bir platformda topladı. Çocuklara yönelik etkinlikler, ailelerin kolayca plan yapabilmesi için Biletinial Kids sayfasında listeleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen tiyatrolar, öğretici atölyeler ve eğlenceli etkinliklerle çocuklar unutulmaz hatıralar biriktirecek.

Kaynak: iha