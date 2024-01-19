Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler attı. Denetimlerde otobüslerin kar lastiği ve takograf kontrolü yapılırken, yolculara da emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bugün başlayan yarıyıl tatili nedeniyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde yolcu otobüslerinin kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi. Otobüslerin lastik diş derinlikleri, yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü. Şoförlerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Otobüs şoförü Hızır Aydın, “Biz nasıl bireysel olarak kendimizden sorumluysak, yolcuların da kendisinden sorumlu olması lazım. Yolcuya ceza yazılırsa herkes takar” dedi.

Uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.