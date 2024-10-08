Kocaeli’de 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklar için hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KOSTÜ) imzaladığı protokolle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yüzlerce özel yetenekli çocuk ihtiyaçları olan eğitim desteğini profesyonel eğitim kadrosu tarafından alıyor. Proje çerçevesinde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, özel yetenek testine tabi tutuluyor. Yapılan test neticesinde özel yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar, buradan eğitim alma hakkını elde ediyor. Ücretsiz eğitim desteği verilen çocuklar için okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle temel yaşam becerileri kazanmalarının yanı sıra erken yaşta yeteneklerini keşfedip, uygun alanlarda eğitim almaları hedefleniyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Çocuk Üniversitesi’nde 600 özel yetenekli öğrenci 4 ayrı kademede örgün eğitim desteği alacak. Öğrenciler 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu cumartesi veya pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere eğitim görecek.