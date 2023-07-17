Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan olayda, 73 yaşındaki bir adam göle girdi ve bu durum yakınlarını tedirgin etti. Haber alınamayan yaşlı adamın boğulmuş olabileceği ya da kaybolmuş olabileceği düşüncesiyle, ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Jandarma ve kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ancak, arama çalışmaları devam ederken, yaşlı adam gölün farklı bir bölgesinden yüzerek çıktı ve herkesi rahatlattı.

İnegöl ilçesinden İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu geçirmek için gelen 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, göle yüzmek amacıyla girdi. Yaklaşık dört saat boyunca gölde kalan yaşlı adamdan hiçbir ses çıkmayınca, yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak yaşlı adam, arama ekipleri onu ararken kendisi gölden yüzerek çıkmıştı.

Mustafa Hüseyinoğlu, yaşadığı deneyimi şu şekilde anlattı: "Suda biraz zorluk yaşadım, ancak yüzmek benim için keyif verici. Daha sonra biraz ileride çıkıp buraya geldim."

Bu beklenmedik olay sonrasında herkes rahat bir nefes aldı. Yaşlı adamın sağlıklı bir şekilde gölden çıkması, endişeleri sona erdirdi.