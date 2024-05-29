Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazlı içecek ve cips fiyatlarında 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyat değişikliğine gidileceğini belirtti. Değişiklik sonrasında şu anda 25 TL'ye satılan 0.33 mililitrelik kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 liraya yükselecek. 1 litrelik Sprite, Coca Cola ve Fanta fiyatları ise 30 liradan 35 liraya çıkarılacak.

Cips de Zamlandan Nasibini Aldı

Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalıklar arasında yer alan cipslerin de önemli birbölümüne zam yapılacak. En fazla satan markalar arasında yer alan Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslerin fiyatları 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde 5 ile 10 lira arasında zamlanacak. Eskifiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Zamlar Neden Yapılıyor?

Zamların gerekçesi olarak ise artan üretim maliyetleri ve girdi fiyatları gösteriliyor. Uzmanlar, son dönemdeki kur dalgalanmalarının da fiyat artışlarında etkili olduğunu belirtiyor.