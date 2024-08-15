Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan yaz okullarının kapanış töreni gerçekleştirildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Çorlu’daki on okulda açılan ve yaklaşık bin 500 öğrencinin katıldığı yaz okulları için Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda kapanış töreni düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende öğrenciler hazırladıkları sunumlarını sahnede sergiledi.

Tören sonrası kursa katılan tüm öğrencilere protokol tarafından kurs anısı olarak katılım belgesi, kurslarda görev alan öğretmenlere ise birer plaket takdim edildi.