Uluslararası kitapları satılan tanınan yazar Yetkin Albert’in çocuk edebiyatı dalında “Emily Jack”, Toni Derste” atlı kitapları çıktı.VAN (İGFA) - Uluslararası alanda tanınan ve eserleri birçok dile çevrilen tanınan yazar Yetkin Albert, Roman ve şiir kitapları haricinde çocuk edebiyatı dalında iki yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu.

“Emily ile Jack” ve “Toni Derste” adlı bu eserler, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici hikayeler sunmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz aylarda “Tina ile Boncuk” adlı kitaplarını yayına süren yazar, kısa sürede Türkiye genelinde isminden söz ettirmeyi başardı.

“Emily ile Jack” adlı kitabında Yetkin Albert, okuyucularını Nisa Köyü'nde geçen heyecan verici bir serüvene davet ediyor. Kitap, Emily ve Jack adlı iki cesur karakterin, karşılarına çıkan zorluklarla başa çıkmak için bir araya gelmelerini ve birlikte hareket ederek mucizelerin gerçekleşebileceğini fark etmelerini konu alıyor. Bu kitap, sadece bir öykü değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın ve dayanışmanın gücünü keşfettiğimiz bir yolculuğu anlatıyor. Emily ve Jack'in maceralarına katılarak, okuyucular da birlikte çalışmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu keşfedecekler.

TONİ DERSTE: MATEMATİĞİN EĞLENCELİ DÜNYASI

Yetkin Albert’in diğer yeni kitabı “Toni Derste”, matematiği eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde ele alıyor. Tavşan, Tilki, Tavuk ve Ayı adlı dört karakterin matematik derslerine olan merakını ve maceralarını konu alan bu kitap, matematiğin sadece bir ders olmadığını, aynı zamanda problem çözme yeteneğini geliştiren ve analitik düşünme becerilerini güçlendiren bir araç olduğunu gösteriyor. Her karakterin yaşadığı maceralar, matematiğin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini ve gerçek hayatta nasıl bir etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Yetkin Albert’in bu yeni kitapları, çocukların öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirmek amacıyla yazıldı. “Emily ile Jack” ile dayanışma ve birlikte çalışmanın önemini vurgulayan yazar, “Toni Derste” ile de matematiğe olan ilgiyi artırmayı ve öğrencilerin matematikle olan ilişkilerini pozitif yönde etkilemeyi hedefliyor. Bu kitaplar, dünya genelinde çocuklar için ilham kaynağı olacak ve onları kendi yeteneklerini keşfetmeye teşvik edecek.

Yetkin Albert’in “Emily ile Jack” ve “Toni Derste” adlı yeni kitapları, uluslararası kitapçılarda ve çevrimiçi platformlarda satışa sunuldu. Bu eserler, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir okuma deneyimi sunarken, onların hayal gücünü ve öğrenme merakını da besleyecek.