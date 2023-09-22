Yapay Zeka veya AI, bilgisayar bilimleri merkezli bir dal olarak düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip makineler araştırma ve geliştirme konusunda geniş ve kapsayıcı bir terimdir. Deneyimlere dayanarak, yapay zekalar gelecekte çok daha iyi kararlar almayı öğrenir. Bilgiyi hem öğrenme hem de uygulama becerisi; insanların dünyayı anlama biçimini taklit eder ve makinelerin bir vakitler yalnızca insan aklıyla mümkün olan görevleri yerine getirmesine izin verir.

SIRI’den kendiliğinden giden arabalara kadar yapay zeka (Artifical Intelligence – AI) hızla ilerliyor. Bilim kurguda, yapay zekayı sık sık insana benzeyen yeteneklere sahip robotlar olarak tanımlarken, yapay zeka; Google’ın arama motoru algoritmalarında, IBM’in Watson’ına ve otonom silahlara kadar neredeyse günümüzde bulunan her teknolojiyi kapsayabilir.

Günümüzde yapay zeka, dar bir görevi yerine getirmek için tasarlandığı için, dar yapay zeka (ya da zayıf AI) olarak bilinir (Örneğin; yalnızca yüz tanıma ya da yalnızca internet aramaları ya da yalnızca araba kullanma).

Bununla beraber, pek çok araştırmacının uzun süreli hedefi genel yapay zeka (AGI ya da kuvvetli AI) oluşturmaktır. Dar Yapay Zeka, denklemleri çözmek ya da satranç oynamak gibi spesifik belirtilmiş özel görevi ne olursa olsun insanlardan çok daha iyi performans ile başarsa da, AGI nerdeyse her bilişsel görevde insanlardan çok daha iyi performans gösterecektir.

Yapay Zeka Güvenli Mi?

Yakın vadede, yapay zekanın toplum üstündeki etkisini yararlı tutma amacı; ekonomi ve hukuktan doğrulama, geçerlilik, güvenlik ve kontrol gibi teknik konulara ya da yapılabilecek en basit yazım araştırmalarına kadar pek çok alanda araştırmaya yardımcı oluyor.

Bilgisayarınız hacklenirse küçük bir sıkıntıdan biraz daha fazla sıkıntı yaratabilir, lakin geliştirilmiş bir yapay zekanın arabanızı, uçağınızı, kalp pilinizi, otomatik ticaret sisteminizi kontrol etmesi durumunda yapmasını arzu ettiğiniz şeyi yapması daha önem kazanır.

Bir diğer kısa vadeli güçlük ise ölümcül otonom silahlarda yıkıcı bir silahlanma yarışını engellemektir.

Uzun vadede, kuvvetli yapay zeka arayışı başarılı olursa ve bir yapay zeka sistemi tüm bilişsel görevlerde insanlardan çok daha iyi olursa, önemli bir soru “Ne olacak?” tır.

Yapay Zeka’nın Güvenli Gelişimi

1965’de I.J.Good daha akıllı yapay zeka sistemleri tasarlamanın bilişsel bir görev olduğunu gözler önüne sermiştir. Bunun gibi bir sistem potansiyel olarak kendisini geliştirerek, insan zihnini geride bırakan bir zeka büyümesini tetikleyebilir, bu olaya “teknolojik tekillik“ adı verilir.

Devrim niteliğinde icat edilen süper yapay zekalar; savaşı, hastalığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmamıza yardımcı olabilir ve bu şekilde kuvvetli yapay zeka yaratmak insanlık tarihindeki en büyük olay olarak yerini alabilir.

Bazı yapay zeka uzmanları, yapay zekaların hedefleri süper-zeki olmadan önce kendimizle hizalamayı öğrenmediğimiz sürece, bunun da son olabileceği endişelerini bizlere işaret ediyorlar. Güçlü Yapay Zeka’ya ulaşılıp ulaşılamayacağını sorgulayanlar var ve süper zeki AI yaratılmasının yararlı olacağı konusunda ısrar eden diğerleri var.

Bu olasılıkların her ikisini de farkındayız, lakin yapay zeka sisteminin kasıtlı ya da kasıtsız olarak büyük zarar verme gücünün de farkındayız. Bugün yapılan araştırmaların, gelecekte bu tür potansiyel olumsuz sonuçlara hazırlanıp önlem almamıza ve bizleri tehlikeye sokacak gelişmelerden kaçınırken yapay zekanın bize sağladığı ve sağlayacağı desteğe ihtiyaç olacağına inanıyoruz.