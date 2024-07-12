İstanbul Yedikule zindanları bu sefer dünyaca ünlü kick boks dövüşçülerine ev sahipliği yapacak. Kürşat Şahin tarafından düzenlenen Loca Fight Club organizasyonu dövüş tutkunları için heyecan dolu maçlara sahne olacak.

Kick boks organizasyonu Loca Fight Club, bu akşam Yedikule zindanlarında gerçekleştirilecek. Organizatörlüğünü Kürşat Şahin’in yaptığı maçlara önemli kick boks sporcuları katılacak. Öte yandan dünyaca ünlü Kick Boks sporcusu Remmy Bonyaski’nin de onur konuğu olduğu müsabakalar saat 22.00’de başlayacak. 120 ülkede canlı yayınlanacak maçların öncesinde sporcular da bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürşat Şahin, “Seri devam ediyor. Bu organizasyonun farklı bir özelliği var. Atalarımızın bize bıraktığı Yedikule zindanlarından dünyaya bir mesaj vereceğiz. Son zamanlarda Türk dünyasının neler yaşadığını herkes görüyor. Futbol şampiyonasında Almanya’da neler yaşandı. Dolayısıyla biz de burada bir mesaj vereceğiz. Atalarımızın mirası olan Yedikule zindanlarından 8 korkusuz kardeşimle birlikte 8 ayrı ülkeden gelen sporcu kardeşlerimizle birlikte burada dünya şampiyonasını gerçekleştireceğiz. İnşallah bizim çocuklarımız kazanır ve biz de orada gerekli mesajı vermiş oluruz" dedi.