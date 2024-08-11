12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, J/70 sınıfı yarışları tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi, 9 Ağustos ve 10 Ağustos’ta düzenlenen yarışlarla tamamlandı.

J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nın ikinci gününe katılan 13 tekne, Marmara Denizi’nde görsel bir şölen oluşturdu. Hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbullular, organizasyona ev sahipliği yapan Setur Marinas Kalamış’da bir araya gelerek yarış heyecanına ve eğlencelere ortak oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarını aynı çatı altında toplayarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yelken sporunu, daha fazla kişinin yer aldığı ve takip ettiği bir spor dalı haline getirmek amacıyla 12. yılında yenilenen organizasyonun programında; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar yer alıyor.

Son yıllarda hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında vazgeçilmez bir sınıf haline gelen J/70 yarışları ile 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’ya dinamik bir başlangıç yapıldı. Organizasyonun ilk günü olan 9 Ağustos’ta olduğu gibi 10 Ağustos’ta da toplam üç yarış düzenlendi. İstanbul’un muhteşem manzarasında, beyaz kuğu zarafetindeki yelkenlerin rüzgârla dansı nefes kesti.

Günün ilk yarışında Bogatyrs ekibi dominant bir galibiyet kazandı. Zorlu geçen üçüncülük mücadelesinde takımlar salise farkla finish çizgisini geçti. Takımların birbirini oldukça zorladığı ikinci yarışta Orient Jr, yüksek rekabet içinde geçen üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci oldu. Genel sıralamada ise ilk günün de birincisi olan dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı Tenzor Team lider oldu.