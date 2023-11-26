Yemen açıklarında, Kızıldeniz'in Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren ve 22 mürettebatı bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin, İsrailli iş insanına ait olduğu iddia edildi. Zodiac Maritime tarafından işletilen gemiyle ilgili yapılan açıklamada, önceliklerinin gemide bulunan 22 mürettebatın güvenliği olduğunu belirtti. Geminin kaptanının Türk, mürettebatın ise 1' i Türk olmak üzere, Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu açıklandı. Gemi, Clumvez Shipping Inc'e ait ve fosforik asit yüklü olduğu ifade edildi.

Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'un bir parçası olarak bilinmektedir. Husiler daha önce 19 Kasım'da İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle Galaxy Leader adlı bir kargo gemisine el koymuştu. Ancak, şu ana kadar gemiyi kaçıran grup tarafından herhangi bir üstlenme yapılmamıştır.