Son dönemde özellikle sosyal medyada akım haline gelen “tırnak törpüsü ile diş törpüleme” işlemi uzmanları harekete geçirdi. Yapılan uygulamanın diş sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini dile getiren Uzman Diş Hekimi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, evde yapılan uygulamanın tehlikelerini anlattı. Konu ile alakalı vatandaşlara uyarıda bulunan Prof. Dr. Özkan, “Dişleriniz, profesyonel ekipman ve bilgi gerektiren hassas yapılardır. Bu yüzden, dişlerinizi şekillendirmek veya sorunlarını gidermek için sosyal medyadaki yanıltıcı uygulamalar yerine, diş hekimlerinden profesyonel tedavi hizmeti almak her zaman doğru yaklaşım olacaktır” dedi.



“Dişlerde kalıcı hasarlara ve estetik sorunlara yol açar”

Geri dönüşü olmayan kalıcı hasarların kalabileceğini belirten Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Dişler açısından geri dönüşümsüz hasarlara yol açan bu popüler uygulama, diş sağlığı ve diş estetiği üzerinde kalıcı tahribatlara neden olabilir. Evde tırnak törpüsü ile yapılan diş törpüleme işlemi ciddi riskler taşıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu tehlikeli trend, dişlerinizi geri dönüşümsüz şekilde tahrip edebilir. Evde uygulanan diş törpüleme yöntemi, dişlerde kalıcı hasarlara ve estetik sorunlara yol açar” diye konuştu.



“Dişte hassasiyet artar, dayanıklılık azalır, kırılganlık oluşur ve renklenme artar”

Evde diş törpüsü yapmanın zararlarını anlatan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Dişlerinizi evde tırnak törpüsü ile törpülemek, kısa vadede estetik görünüm sağlıyor gibi görünebilir, ancak uzun vadede estetik sorunlarına yol açar. Evde yapılan bu işlemler, diş minesi üzerinde aşındırma yaparak geri dönüşümsüz hasarlara neden olur. Diş minesi, dişin dış katmanını korur ve bir kez zarar gördüğünde kendi kendini yenileyemediği gibi üstüne dişte hassasiyet artar, dayanıklılık azalır, kırılganlık oluşur ve renklenme artar. Evde diş törpüleme işlemi, kuru bir zımparalama işlemidir. Bu işlemde oluşan yüksek ısı, diş sinirlerine zarar vererek diş ölümüne yol açabilir. Evde tırnak törpüsüyle diş törpülemek, dişi dengesiz bir şekilde aşındırır ve dişin çürümeye meyilli hale gelmesine yol açar” ifadelerini kullandı.



“Diş sağlığınızı geri dönüşümsüz bir şekilde kötüleştirebilir”

Diş sağlığı açısından geri dönüşü olmayan bir yola girileceğinin altını çizen Prof. Dr. Özkan, “Diş çapraşıklığı veya farklı uzunluktaki diş problemlerinizi, evde diş törpülemeniz ile başlangıçta çözüyormuş gibi görebilirsiniz. Dişlerin birbirinden farklı uzunlukta olması, diş köklerinin ucunda var olan kist veya iltihap belirtisi olabilir. Bireyin kendisi kök iltihaplı uzun dişi törpülediğinde, diğer yan dişle aynı seviyeye o an gelir ancak bir süre sonra iltihap diş kökünden baskı yapmaya ve büyümeye devam eder. İşte bu aşamada, dişi törpüleyerek aşındırmak çözüm olmaktan çıkar. Asıl çözüm, diş kökünde olası kist veya iltihaptan kurtarmak, diş iltihabının çene kemik eritmesini durdurmak ve dişin çekilmeden kurtulmasının önünün açılmasıdır. O nedenle diş estetiğinde oluşan problemin ana kaynağının çözülmesi gerekir. Sosyal medya, ne yazık ki, yanlış bilgiye kolayca ulaşılabilen ve doğruymuş gibi algılatan bir platform haline gelmiştir. Bu tür tehlikeli akımlar, özellikle diş estetiği kaygılarını günden güne artıran bireyler arasında daha fazla tercih edilmektedir. Evde tırnak törpüsü ile diş törpüleme veya diş aşındırmaları, yalnızca kısa vadede diş estetik görünümde rahatlık sağlasa da uzun vadede çok büyük diş estetik ve diş sağlığı sorunlarına yol açar. Dişlerinizi aşındırmak, diş sağlığınızı geri dönüşümsüz bir şekilde kötüleştirebilir” diye konuştu.



“Büyük sağlık problemlerine yol açabilir”

Kısa vadeli çözümlerde uzun vadeli sorunların ortaya çıkabileceğini dile getiren Özkan, “Evde diş törpüleme işlemi kısa vadede sizi rahatlatabilir gibi görünse de uzun vadede daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Dişlerdeki şekil bozukluklarını, kırıkları veya sivrilikleri düzeltmek için radyografik analiz ve klinik muayene yapılmalıdır. Buna bağlı olarak tanı tedavi planlaması ve tedavi yapılmaktadır. Bu sayede, dişlerinizi sağlıklı ve kalıcı bir şekilde iyileştirmeniz mümkün olacaktır. Dişleriniz, profesyonel ekipman ve bilgi gerektiren hassas yapılardır. Bu yüzden, dişlerinizi şekillendirmek veya sorunlarını gidermek için sosyal medyadaki yanıltıcı uygulamalar yerine, diş hekimlerinden profesyonel tedavi hizmeti almak her zaman doğru yaklaşım olacaktır. Sosyal medyayı, bilgilerin paylaşımı noktasında çok yararlı olduğu bir platform. Ancak sosyal medyadaki edinilen bilginin, bireyin kendisi tarafından iç sorgulanmasının yapılmasını, uygulamaların sonraki aşamalarda ne tür tehlikelere yol açabileceğinin de detaylı düşünülmesi gerekir” şeklinde konuştu.



“Ciddi diş sağlık problemleri ve diş kayıplarına yol açabilir”

Yapılan işlemin diş kayıplarına neden olabileceğini belirten Özkan, “Diş sağlığınız, sadece estetik diş değil bunun yanı sıra genel sağlık durumunuzla da doğrudan ilişkilidir. Diş hekimliği tedavi yöntemlerine başvurmak, başlangıçta daha maliyetli gibi görünebilir, ancak uzun vadede diş sağlığınızı korumanın en etkili yoludur. Evde yapılan yanlış diş işlemleri, ciddi diş sağlık problemleri ve diş kayıplarına yol açabilir. Unutmayın, diş hekimi ve uzman diş hekimleri, doğru tedavi yöntemleriyle diş sağlığınızı korur ve dişlerinizin estetik sorunlarını kalıcı olarak çözebilir. Dişlerinizi severek koruyun ve onları sağlıklı tutmak için diş hekiminizin tavsiyelerine güvenin” dedi.

Kaynak: İHA