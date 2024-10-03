Buna göre, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışan avukatların aylık ücretleri en az 25 bin lira olarak belirlendi. Avukatlara bürolarında yapılan sözlü danışmanlık hizmetinin ilk saati için 3 bin 500 lira ücret ödenecekken, her ek saat için 1500 lira daha talep edilecek. Çağrı üzerine gidilen yerlerde ise ilk saatlik danışma bedeli 6 bin lira olarak tespit edilirken, takip eden her saat için asgari 3 bin lira ödenmesi gerekecek.

Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi için 4 bin 500 lira, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması için 6 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Daha karmaşık ve uzun süreli işlemler, örneğin tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi hazırlanması gibi durumlar için ise avukatlar 24 bin lira talep edecek.

Ticari işlemler, özellikle şirket ana sözleşmeleri, şirket devirleri ve birleşmeleri gibi konulara ilişkin sözleşmelerde en az 16 bin lira avukatlık ücreti öngörülmüş durumda. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işlerde ise bu ücret asgari 18 bin lira olacak. Uluslararası yargı mercilerinde yürütülen davalarda duruşmasız işlerde 80 bin lira, duruşmalı işlerde ise 150 bin lira avukatlık ücreti belirlendi.

Sözleşmeli avukatların maaşları en az 25 bin lira olacak şekilde düzenlendi. Ceza soruşturmalarındaki işler için avukatlara 8 bin lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 18 bin lira, sulh ceza ve infaz hakimliklerindeki davalar için 13 bin 500 lira, asliye mahkemelerinde yürütülen davalar için ise 30 bin lira ödeme yapılacak. Tüketici mahkemelerinde açılan davalarda avukatlık ücreti 15 bin lira olarak belirlenirken, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalarda bu ücret 40 bin lira olacak. Ağır ceza mahkemelerinde ise avukatlık ücreti 48 bin lira olarak açıklandı.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalarda avukatlar 46 bin 500 lira alırken, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşmaları için 28 bin lira ücret ödenecek. İcra ve iflas dairelerinde yapılan, konusu para olan hukuki işlerde, ilk 400 bin liralık kısım için yüzde 16 avukatlık ücreti alınacak, konusu 11 milyon 600 bin lirayı aşan işlerde ise bu oran yüzde 1'e düşecek.