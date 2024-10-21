HUAWEI’in yeni akıllı saati Watch 4 Pro, Turkcell’in eSIM desteğiyle kullanıcılarına cep telefonuna ihtiyaç duymadan iletişim kurma imkânı sunuyor.

Watch 4 Pro, Turkcell mağazaları ve Pasaj üzerinden kontratlı veya peşin satın alma seçenekleri ile kullanıcılara sunuldu. Cihazı satın alan kullanıcılar, Turkcell eSIM aktivasyonunu, HUAWEI Sağlık uygulaması veya operatör mağazaları aracılığıyla kolayca gerçekleştirebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre akıllı saat, gelişmiş sağlık takip özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, markanın geliştirdiği TruSeen 5.0+ teknolojisi ile donatılmış olup, kalp atış hızı, EKG ve solunum kontrolü gibi önemli sağlık göstergelerinin izlenmesini sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların kalp ritmi, arteriyel sertlik ve solunum fonksiyonları gibi sağlık durumlarını yakından takip etmelerine yardımcı oluyor. Özellikle kalp sağlığı konusunda hassas olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunan akıllı saat, düzensiz kalp atışı gibi riskli durumlarda kullanıcıları zamanında bilgilendirerek önleyici tedbirler almalarına imkân tanıyor.

Cihaz, uyku takibi konusunda da gelişmiş özellikler sunuyor. HUAWEI TruSleep 3.0 teknolojisi ile uyku süresi, uyku evreleri ve uyku kalitesi gibi göstergeler detaylı bir şekilde izleniyor. Bu sayede kullanıcılar, uyku düzenlerini optimize ederek daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabiliyor. Uyku takibinin yanı sıra, Watch 4 Pro’nun geliştirilmiş spor modları sayesinde kullanıcılar, koşu, yüzme ve bisiklet gibi popüler aktiviteleri de dahil olmak üzere, 100’den fazla spor modu ile performanslarını izleyebiliyor. Cihaz, 30 metreye kadar serbest dalış direncine sahip olması ve IP68 suya dayanıklılık derecesi ile sporcular ve açık hava meraklıları için ideal bir fitness arkadaşı haline geliyor.

Akıllı saat, sadece sağlık ve spor izleme özellikleri ile değil, tasarımı ile de öne çıkıyor. Havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam ekran gibi premium malzemelerle üretilen cihaz, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Kullanıcılar, saat kadranındaki çeşitli tema seçenekleri ile cihazlarını kişiselleştirebiliyor. Ay ve gezegenler temalı kadranlar, saatin lüks ve modern görünümünü tamamlıyor. Ayrıca, 1,5 inç ‘Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit’ (LTPO) esnek ekranı ve 1Hz enerji tasarruflu ‘Her Zaman Açık Ekran’ (AOD) özelliği ile saat hem enerji verimliliği sağlıyor hem de kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor.

Akıllı saat, Standart Mod’da 4,5 gün pil ömrü sunarken, Ultra Uzun Pil Ömrü Modu ile 21 güne kadar kullanım imkânı sağlıyor. Bu uzun pil ömrü, kullanıcıların cihazı sık şarj etme derdinden kurtararak, daha uzun süre kesintisiz kullanım sağlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, HUAWEI Watch Wireless SuperCharge özelliği ile sadece 15 dakikalık bir şarj, bir günlük kullanım için yeterli oluyor.

HUAWEI Watch 4 Pro hem tasarımı hem de sunduğu özelliklerle, kullanıcılarına günlük yaşamda ve sağlık takibinde üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor. Turkcell eSIM desteği ile daha da güçlenen Watch 4 Pro, teknolojiyi hayatın her alanında etkin bir şekilde kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Operatörün eSIM desteği, akıllı saatin Space ve Leather versiyonları için geçerli olacak. Bu sayede kullanıcılar, her iki modelde de cep telefonuna ihtiyaç duymadan saat üzerinden operatör ağıyla arama yapabilecek, çağrı alabilecek ve mesaj gönderebilecek.