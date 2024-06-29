Hazine ve Maiye Başkanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanması amacıyla hazırlanan vergi taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vergide adaletin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gibi birçok konuya değinilecek.

Vergi paketinde daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu amaçla taslağın detayları 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelenleriyle bir araya gelecek.

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.

Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.