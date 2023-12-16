Özellikle gıda fiyatlarında zam yağmuru, Haziran ayı sonrasında yükselişini sürdürüyor. Son 7 aydır temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar katlanıyor.

GIDA ENFLASYONU %67

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayıs ayında gıda enflasyonu yüzde 0.71 gibi çok küçük bir oranda artmış, yıllık bazda ise yüzde 52.52 seviyesinde açıklanmıştı. Seçimlerin hemen ardından ise haziranda gıda enflasyonu yüzde 3.02 seviyesine çıkmıştı. Yeni para politikasının ve devreye alınan zamların etkisi ile son açıklanan kasım verisine göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2.78 artarken, yıllık bazda ise 67.16’ya kadar çıktı.

Enflasyonla mücadelede tek haneli oranlar için iktidar 2026 yılına işaret ederken, kasımla birlikte 59 aydır kesintisiz olarak yükselen enflasyonun açıklanacak aralık verisi ile bu seriyi 60 aya çıkarması bekleniyor. 2023’ün son Enflasyon Raporu’na göre, TCMB 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36, 2025 için ise yüzde 14’lük bir enflasyon beklentisi var.

ZAM YAĞMURU VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ ZORLADI

Seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından özellikle sebze meyvede başlayan pahalılık vatandaşın bütçesini zorlarken zeytinyağından suya pek çok ürün fiyat artışını gördü. Geçen 7 aylık süreçte kabak yüzde 251 gibi bir fiyat artışını görürken, peynir yüzde 118, tavuk yüzde 137’lik zamlar gördü.