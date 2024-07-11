Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılacak olan yeni Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte yüzde 76 kapasite artışı sağlanacağını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut durumda 300 tescilli yatak ile A1 hizmet rolünde hizmet vermekte olduğunu belirtti. Damkacı, Yoğun Bakım yatak sayıları hakkında bilgi vererek, "Hastanenin mevcut Yoğun Bakım yatak sayıları 33’ü erişkin Yoğun Bakım olmak üzere toplam 45 Yoğun Bakım yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Sağlık tesisinin hizmet kapasitesinin arttırılması için bakanlığımızdan 19 yataklı ek Erişkin Yoğun Bakım ve 6 yataklı ek 3’üncü seviye erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesi olmak üzere toplam 25 yoğun bakım yatak kapasitesi artışı için izin alınmıştır. Sağlık Bakanlığımızca tahsisi yapılan ödenek ile ek yoğun bakım oluşturulması, tadilat ve yapımı için 25 milyon 600 bin TL ve tıbbi cihaz, donanımları için 4 milyon TL olmak üzere toplam 29 milyon 600 bin TL sağlık yatırımı gerçekleştirilmiştir’’ dedi.

‘Yeni Yoğun Bakım Ünitesi ile yüzde 76 kapasite artışı sağlanacak’

Damkacı açıklamasının devamında, "Ek yoğun bakımların hizmete açılması ile birlikte hastanemizin toplam 45 olan Yoğun Bakım yatak kapasitesi yüzde 56 artış ile 70 yatağa yükseltilecektir. Erişkin Yoğun Bakım kapasitesi olarak değerlendirildiğinde 33 erişkin Yoğun Bakım yatağı kapasitesi 58 yatağa çıkartılarak yüzde 76 kapasite artışı sağlanacaktır’’ dedi.