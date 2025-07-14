Buna göre, nüfusu 5 binden fazla olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ardından harekete geçen Yeniceköy Mahallesinde oturan 2 vatandaş, Bursa Valiliğine dilekçe vererek Yenice'nin yeniden belediye olması için başvuruda bulundular.

NÜFUSU 5 BİNİ AŞAN YERLEŞİM YERLERİNDE BELEDİYE KURULABİLECEK

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Cerrah Mahallesinde 5880, Yeniceköy Mahallesinde ise 16239 kişi yaşıyor.

Kanun teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Musa Aksu ve Zekeriya İde, Bursa Valiliğine giderek Yenice'nin yeniden belediye olması için başvuruda bulundular.

Teslim edilen dilekçe de şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Valim,

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 4 üncü maddesinde yapılan son değişiklikle birlikte, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde yeniden belediye teşkilatı kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir.

İlimiz İnegöl ilçesi sınırlarında bulunan. Yeniceköy Mahallesi, 2024 yılı TÜiK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 16.239 kişilik nüfusa sahiptir. Bu haliyle yürürlükteki yasal düzenlemelere göre belediye kurulmasın için gerekli nüfus kriterini sağlamaktadır.

Yeniceköy, geçmişte de belde belediyesi statüsünde olmuş, ancak 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüştürülmüştür. Mahallemizin artan nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, altyapı ve hizmet ihtiyacı göz önüne alındığında; yeniden belediye statüsüne kavuşması, halkımızın daha hızı, etkin ve yerinde yönetim ilkesi doğrultasanda hizmet almasa sağlanacaktır.

Bu gerekçeler ışığında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Yeniceköy Mahallesi'nde yeniden belediye kurulması için gerekli işlemlerin başlatılması arz ve talep ederim.

Saygılarımla."