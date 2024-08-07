Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Av. Gözde Çelik, toplu taşıma zammı üzerinden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i sert eleştirdi.

İktidara ders vermek isteyen vatandaşların CHP’ye şans vererek yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu belirten Çelik, “Yapılan bu %68 lik uçuk zamla bir kere daha tescillenmiş oldu ki Ak Parti ile CHP arasında bir fark yoktur. Yetkiyi eline alınca CHP de aynı seçimden önce zamlar ve vergiler hususunda her fırsatta yüksek perdeden eleştirdiği Ak Parti gibi beceriksizliğinin faturasını asgari ücretlinin, emeklinin ve dar gelirlinin sırtına vurmaktadır. Ahlaklı belediyecilik ancak Milli Görüş belediyeciliğiyle mümkündür” dedi.

Gözde Çelik toplu taşıma ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi için Bozbey’e çağrı yaptı.



Çelik’in açıklaması şu şekilde;

İNEGÖLLÜ HEMŞERİLERİMİZ OKKALI TOPLU TAŞIMA ZAMMIYLA YENİ BİR ŞOK YAŞADI

“Sevgili basın mensupları, değerli hemşehrilerimiz; Yüksek enflasyonun baskısı altında yaşam mücadelesi veren İnegöllü hemşehrilerimiz 1 Ağustos sabahı Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımaya yapmış olduğu okkalı zamla yeni bir şok yaşadı. Zaten temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan halkımızın çilesi toplu taşımaya yapılan bu zamla temelli çekilmez hale gelmiştir.”

HALKIMIZ CHP’YE ŞANS VEREREK YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDU

“Mevcut iktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucu enflasyon tahammül edilemez boyutlara ulaşmış, buna karşın asgari ücretlinin ve emeklinin geliri insanı yaşam seviyesinin çok altında kalmıştır. Bu ekonomik buhran içerisinde perişan halde bulunan dar gelirli halkımız çarşıya, pazara dahi çıkmakta zorlanırken mevcut iktidara bir ders vermek düşüncesiyle 31 Mart seçimlerinde ülkemiz genelinde görüldüğü gibi Bursa' da da Cumhuriyet Halk Partisine bir şans vermişti. Ancak şimdi görüyoruz ki değerli halkımız yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştur. Yapılan bu %68 lik uçuk zamla bir kere daha tescillenmiş oldu ki Ak Parti ile CHP arasında bir fark yoktur. Yetkiyi eline alınca CHP de aynı seçimden önce zamlar ve vergiler hususunda her fırsatta yüksek perdeden eleştirdiği Ak Parti gibi beceriksizliğinin faturasını asgari ücretlinin, emeklinin ve dar gelirlinin sırtına vurmaktadır. Ahlaklı belediyecilik ancak Milli Görüş belediyeciliğiyle mümkündür. Yaşanılabilir bir Bursa, yeniden yaşanılabilir bir İnegöl ancak Yeniden Refah Partisi ile mümkün olacaktır.”

ZAMMI ÖĞRENCİ İNDİRİMİYLE KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Şimdi yapılan bu okkalı zammı laf cambazlığı ile kamufle etmek için bir de öğrenci abonmanına yapılan indirimin reklamını yapıyorlar. Öğrencinin abonman ücretini verebilmesi için anne babanın önce işine gidip gelebilmesi, yol parasından artırdığıyla evine çarşı pazar alabilmesi, çocuklarına ekmek alabilmesi gerekir. Bu %68 zamla birlikte bir ailenin toplu taşıma gideri hesaplandığında ailenin geliri içerisinde çok ciddi bir yük olduğu aşikardır.”

BOZBEY’İ HATADAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ

“Büyükşehir Belediyesi'nin gerekçe olarak öne sürdüğü elektrik ve yakıt zamları, asgari ücret zammı yadsınamaz ancak bunlar bahane de olamaz. Sayın Mustafa Bozbey' e şunu hatırlatmak isteriz. Sizden önceki yönetime ve mevcut iktidara karşı sürekli dile getirdiğiniz eleştiriler hususunda onların da sürekli bunun gibi bahaneleri vardı. Ancak bulunduğunuz makam bahane üretme yeri değil halka hizmet makamıdır. Toplu taşıma, belediyelerin kar elde etme kapısı olamaz. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği böyle bir buhran döneminde belediyeler temiz su ve toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlarda maliyetten fazlasını vatandaşlara yansıtmamalıdır. Zaten toplu taşımayı dar gelirli halkımız kullanıyor. Bozuk yollarda konforsuz otobüslerde balık istifi konforsuz yolculuklara yansıyan bu ücret çok abartıdır. İnegöl halkına bu zulüm reva görülemez. Sayın Bozbey' i bu hatadan dönmeye ve yeni bir kararla toplu taşıma ücretlerini yaşanılabilir seviyelere indirmeye davet ediyoruz.”