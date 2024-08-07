Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, belediye meclis üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri, İnegölspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar ile yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, şunları söyledi:

“MHP İlçe teşkilatı olarak yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz. Zor bir göreve talip olduğunuz. Allah yardımcınız olsun. İnegölspor şehrimizin en büyük markalarından bir tanesi. Bizlerde her zaman İnegölspor’umuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

İnegölspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Zor bir göreve talip olduğumuzun farkındayız. Güzel bir yönetim oluşturduk. Aldığımız kararlar neticesinde de transfer çalışmalarımıza başladık. Malum kulübümüzün borcuda var. Bir yandan borçları eritip diğer taraftan da takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir ekip kurup ligi istediğimiz noktalarda tamamlayacağız. Sizlere de ziyaretiniz ve desteğiniz için tekrar çok teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.