İnegöl’ün doğu girişinde bulunan ve aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nin Kuzey Çevre Yolu Projesinin de başlangıcı olan Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla dün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Kavşağın İnegöl'e kazandırılması noktasında emeği geçenlere teşekkür eden Ahmet Aydın, geçmişte YRP İlçe Başkanı İlhan Baykan'ın yapmış olduğu 'İnegöl'e alternatif bir çevre yolu gerekli' açıklamasını da hatırlatttı.

Teknik Veriler Yatırımın Değerini Daha İyi Anlatıyor

"Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sanayi ve ticaret şehri olan İnegöl'ümüzde dün gerçekleştirilen kavşak açılışı bizleri de memnun etti. Yapılan yanlışların Yeniden Refah Partisi olarak nasıl karşısında duruyorsak, doğru icraatlerin de yanında durarak teşekkürlerimizi iletmeliyiz. Teknik verileri incelediğimiz zaman yatırımın değeri daha da iyi anlaşılıyor. Çalışmayla birlikte Turanköy Kavşağından Eskişehir İl Sınırına kadar olan bölgede trafik ışığı kullanımı sonlanmış oluyor. İnegöl Giriş Kavşağı'nın kullanılmasıyla birlikte Yıllık 1 milyar 200 milyon lira zaman tasarrufu, 50 milyon lira akaryakıt tasarrufu ve 308 ton daha az karbon salınımı sağlanıyor."

"İnegöl'e Alternatif Çevre Yolu Yapılması Gerektiğini Savunmuştuk"

"Gündeme getirmek istediğim başka bir husus ise, 2021 yılının Haziran ayında partimizin önceki dönem ilçe başkanlarından ve mevcutta belediye meclis üyemiz olan İlhan Baykan'ın yapmış olduğu basın açıklamaskı. Baykan o dönemde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun yapılış sürecine ve akabinde kullanılırken sebep olduğu sorunlara dikkat çekerek İnegöl'de alternatif bir çevre yolu projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini savunmuştu. İnegöl Belediyemiz de hem yapmış olduğu tespitlerle hem de bizim çağrılarımızı dikkate alarak çevre yolu projesi üzerinde çalıştırmalar gerçekleştirdi. İşte dün açılan İnegöl Giriş Kavşağı aynı zamanda İnegöl Belediyesi'nin Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin de başlangıcı oluyor. Kavşak bu noktada da önem teşkil ediyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hem önerilerimiz dikkate alındığı için hem de yapılan yatırım için emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Yapılan tüm iyi çalışmaların da destekcisi olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz."