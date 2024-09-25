Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ortak olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen RE-You (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Projesi) yapılan kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe lider bölgesi olmak amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve koordine edilen, 8 Milyon avro ile Türkiye’nin en büyük bütçeli yenilenebilir eğitim projesi başarıyla tamamladı.

Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış toplantısına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, kurum temsilcileri ve Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden öğretim üyeleri katıldı.

“Bu projede yer almak büyük bir fırsat”

Kapanış toplantısı ilk olarak RE-You Projesine katılarak eğitimlerini tamamlayan ve yenilenebilir enerji alanında istihdam edilen üç öğrencinin konuşmalarıyla başladı. Proje kapsamında 480 kursiyer arasında yer alan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ve Balıkesir Üniversitesi’nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezleri’nde aldıkları yenilenebilir enerji eğitimleri tamamlayan ve yenilenebilir enerji sektöründe “Yeşil Yakalı” olarak çalışmaya başlayan Zeynep Nur Aydoğan, Mesut Önal ve Mustafa Ege Karay isimli öğrenciler, başından itibaren proje tamamlanana kadar yaşadıklarını ve sonrasında istihdam edilmeleri sürecini katılımcılarla paylaştılar. Konuşmalarında proje paydaşlarına teşekkür eden öğrencilerin ortak duygusu ise RE-You Projesinin kendilerine sunulan büyük bir fırsat olduğuydu.

“Yenilenebilir enerjiye özel önem veriyoruz”

Öğrencilerin konuşmalarından sonra protokol konuşmalarının ilk konuşmacısı GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman’dı. Genel Sekreter Adıyaman konuşmasına, kuruluşundan bugüne kadar Ajans olarak Balıkesir ve Çanakkale’nin gerek ulusal gerekse küresel alanda rekabet gücünü yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak başladı.

“Tarım, turizm ve sanayi gibi bölgemizin öne çıkan sektörlerinin yanında enerji sektörüne; özellikle de yenilenebilir enerji alanına özel önem veriyoruz” diyen Genel Sekreter Onur Adıyaman konuşmasına şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji alanında yatırım, üretim, eğitim ve istihdam konularında lider olmak istiyor, bu vizyon ile çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Re-You projemiz de bu bakış açısından hareketle geliştirdiğimiz, bölgedeki üniversitelerimiz ve sektör paydaşlarımızla yapılan görüşmeler ve analizler neticesinde yenilenebilir enerji sektörü eğitimleri ve yeşil yakalı istihdamına dönük bir ihtiyacın ürünüdür”.

“Öğrenciler istihdam edilmeye başlandı”

Proje hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Adıyaman, “Proje ile iki üniversitemizde rüzgâr, güneş ve biyogaz alanlarında mükemmelliyet merkezi diye nitelendirebileceğimiz eğitim laboratuvarları ve uzaktan öğrenme modülü oluşturuldu. İki üniversitemizde TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edildi. 400 yeni mezun mühendis ve teknisyen teknik eğitim alarak sertifikalandırıldılar ve büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki yaklaşık 150 öğrencimiz sektörde istihdam edilmeye başlandı.

Vali Ustaoğlu: “Re-You bölgemiz için nokta atış bir proje”

Protokol konuşmalarının sonuncusunu Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptı. Kürsüden protokol üyelerini ve konuşmacılarını selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Ustaoğlu, Re-You projenin tıpkı futbolda kullanılan tabiriyle nokta atış bir proje olduğunun altını çizdi. İstihdamın ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, Ajansımızın vizyoner bir çalışması ile Balıkesir ve Çanakkale üniversitelerinin yer almasıyla çok önemli bir projeye imza atıldığını söyledi. Balıkesir ve Çanakkale’nin özellikle rüzgâr enerjisi alanında Türkiye’nin en güçlü illeri arasında yer aldığına değinen Vali Ustaoğlu, “Yenilenebilir enerji sektöründe atacağımız adımların ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, önümüzdeki süreçte üniversitelerimizin bu alana önemli katkılar sunacağını bekliyorum. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.