Yenişehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine farklı bir organizasyon daha ekliyor. Her yıl gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid Meteor Yağmuru, Yenişehir'in doğal güzelliklerinden Çiçeközü Göleti'nde düzenlenecek etkinlikle izlenecek. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da gerçekleştirilecek 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' ile Yenişehirliler, şehir ışıklarından uzak bir ortamda gökyüzünün büyüleyici manzarasını seyretme fırsatı bulacak.

Başkan Ercan Özel'den davet

Etkinliğe tüm Yenişehirlileri davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Çiçeközü Göleti'nin doğal atmosferinde keyifli ve unutulmaz bir gece yaşamak istediklerini söyledi. Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir'imizin doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturacak, hep birlikte güzel hatıralar biriktireceğimiz farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kez gözlerimizi gökyüzüne çevireceğiz. Çiçeközü Göleti'nin eşsiz atmosferinde Perseid Meteor Yağmuru'nu hep birlikte izleyeceğiz. Yıldızların altında sohbet edeceğimiz ve güzel bir yaz akşamını paylaşacağımız etkinliğimize 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sandalyeni kap gel, bu güzel gökyüzü şölenini birlikte izleyelim' dedi.

Buluşma Çiçeközü Göleti'nde

Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek gözlem etkinliği, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.30'da Çiçeközü Göleti'nde başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

Ücretsiz servisler, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünden saat 22.00'da hareket ederek vatandaşları Çiçeközü Göleti'ndeki etkinlik alanına ulaştıracak.

Etkinliğe katılmak isteyenler başvuru linkini doldurabilir:

https://bursa-yenisehir.bel.tr/kayit-formlari/perseid-meteor-yagmuru