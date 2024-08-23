Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 Suriyelinin dükkanını kapattı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatlarıyla ilçedeki Suriyelilerin çalıştırdığı bilinen iş yerlerine denetim yaptı. . İş yeri açma ruhsatı, ruhsat sürelerinin kontrolü, tabelaların uygunluğu ve hijyenik koşulları kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı, 2 iş yerinin de çalışma ruhsatlarının bittiğini tespit ederek yasal işlem başlattı. Verilen sürede evraklarını tamamlamayan 5 Suriyelinin iş yeri mühürledi.

‘TOPLUMSAL BARIŞIMIZI BOZAMAZLAR’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konu hakkında bir açıklama yaparak, göreve gelmeden önce Yenişehir’de sığınmacıların kaçak ve ruhsatsız işletmelerine göz yummayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak yerel esnafın korumak için bunun gerekli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Başkan Özel, “Kimsenin toplumsal huzurumuzu kaçırmasına, barışı bozmasına ve haksız kazanç elde etmesine asla müsaade edemeyiz. Verdiğimiz talimatlar sonrasında Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, Suriyeli sığınmacıların Yenişehir’de kaçak olarak dükkan açtıkları, vergi dahi ödemeden haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda ise hızlı bir şekilde yasal işlemler başlatıldı. Yaptığımız denetimler sonrası ruhsatsız olduğu tespit edilen ve ruhsat süreleri biten 5 iş yeri ekiplerimiz tarafından kapatılarak mühürlendi” dedi.

‘HEMŞEHRİLERİMİZ RAHAT OLSUN’

Yenişehir Belediyesi olarak yasal mevzuat çerçevesinde prosedürlerini yerine getiren herkese gerekli kolaylığı sağladıklarını söyleyen Başkan Özel, “Bizler yasalar çerçevesinde tüm kanuni haklarımızı bu tarz kanun dışı girişimlerde bulunanlara karşı kullanacağımızın sözünü yineliyoruz. Hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Sığınmacı olarak ülkemize gelen ve burada kaçak olarak iş yeri açan, kayıt dışı işçi çalıştıran, halkımızın hakkına giren, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan kimseye göz açtırmayacağız” şeklinde konuştu.