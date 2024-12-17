Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bu yatırım tamamlandığında ilçemizde istihdam artacak ve çiftçilerimizin ürünleri daha fazla değer kazanacak” dedi.

İnşaatın yüzde 90’ının tamamlandığını belirten Başkan Ercan Özel, tesisi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. İnşaat sürecinde sağlanan kolaylıklar sayesinde hızla ilerleyen proje, ilçeye istihdam yaratmanın yanı sıra çiftçilerin ürünlerinin piyasa değerini artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Yenişehir Belediyesi’nin tasarrufu ve kontrolünde gerçekleştirilen bu yatırım için, yatırımcıya gerekli olan her türlü bürokratik ve teknik desteği belediye tarafından sağladıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, yatırımın gerçekleşmesiyle birlikte ilçemizde istihdamın artışına ve çiftçinin ürünlerinin değer kazanışına şahit olunacağını söyledi. Yenişehir’in büyüyüp, gelişeceğine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Bu konuda tüm yatırımcılarımızın önünü açacak, elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. Bu tesiste olduğu gibi bundan sonra da benzeri yatırımlarda, Yenişehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yenişehir’imiz için çok kıymetli olan bu yatırımın açılışını da birkaç ay içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.