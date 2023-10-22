Maçta etkili bir futbol ortaya koyan ev sahibi ekip ilçe stadyumunda oynanan maçta ilk golü Serbay Oluç’un ayağından buldu. Gelişen diğer ataklar golle sonuçlanmayınca maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Maçın 2. Yarısında seyirci avantajı ile skoru koruyan Yenişehir Belediyespor dakikalar 61’i gösterdiğinde farkı 2’ye çıkardı. Bilal Sultansu attığı golle takımını rahatladı. Yenişehir Belediyespor aldığı bu sonuçla puanını 6’ye çıkardı.

Bu yıl BAL Ligi’ne çıkma mücadelesi veren Yenişehir Belediyespor, grupta favori gösterilen İnegöl ekibi Karadeniz Güvenspor’u yenerek zorlu bir engeli aşmış oldu.

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