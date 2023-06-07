Yerel seçimler öncesi, Tüyap Beylikdüzü’nde de iki önemli sektör buluşması SIGN İstanbul ile PROMOGIFT İstanbul ile birlikte 21-24 Eylül tarihlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'de önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde Tüyap Beylikdüzü’nde de iki önemli sektör buluşması birden gerçekleşecek.



Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin bölgesindeki en büyük fuarı SIGN İstanbul ile Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı PROMOGIFT İstanbul, 21-24 Eylül tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Tarsus Türkiye Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, “Özellikle dijital baskı merkezleri ve promosyon firmaları, siyasi partilerin ve adayların seçim propagandasında en önemli tedarikçiler olacak. Bu süreçte gerçekleştirilecek tanıtımlardan milyonlarca liralık ek gelir bekleyen dijital baskı merkezleri ve promosyon firmaları, seçim heyecanını sandıklardan önce SIGN İstanbul ve PROMOGIFT İstanbul’da yaşayacak” dedi.