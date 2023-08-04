Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruların 146 bin 376’e ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Deprem bölgesinin hızla inşa ve ihyası için ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Özhaseki, en fazla müracaatın Hatay'da geldiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm’e şu anda 146 bin 376 başvuru olduğunu belirterek, "Bunların içerisinde 125 bin konut, 21 bini de ticari dükkan vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda; Hatay'da 60 bini geçmiş vaziyette. Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında. Vatandaşımız, ‘evet siz devlet olarak beni destekleyin, ben yerinde dönüştürmek istiyorum’ diyor. Bunu da kolaylaştırıcı o kadar çok tedbir aldık. Müteahhitlerle anlaşacağı zaman vatandaşlara tip sözleşmeler veriyoruz. Vatandaş, ‘ben evimi yerinde yapmak istiyorum’ diyecek, gelip bir sözleşme imzalayacak ve başlayacak. Biz o yaptıkça hak ediş karşılığı para vereceğiz. 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi. Krediler iki sene ödemesiz, 10 yıl, 0 faiz. Böyle olunca vatandaşlar evlerini çok rahat yapabilecekler” dedi.

Vatandaş kendi evini yapmak istediğinde önlerini açacaklarını ancak her aşamasını Bakanlık olarak denetleyeceklerini belirten Bakan Özhaseki, "Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacak. TOKİ her halükarda işin başında, ruhsat aşamasından itibaren insanlar evlerine oturuncaya kadar denetlemeyi yapacak. Müteahhit yarıda bırakıp giderse TOKİ marifetiyle biz yapacağız" diye konuştu.

"İSTANBUL’A ÖZEL DÖNÜŞÜM PROJESİ"

"Türkiye bir deprem ülkesidir gerçeğini kabul edelim ve İstanbul, dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirlerinden birisi. 6 milyon yapıdan 600 bini yıkılacak" diyen Bakan Özhaseki, "O yüzdendir ki İstanbul hususunda biraz daha hızlı davranmak adına bir çalışmayı eski bakanlık dönemimde de başlatmıştım. Hem yasal çerçeve var hem de bir elden İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi. Bunun da yasal altlığını hazırlamamız lazım. Sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. Böyle büyük bir felaket eğer kapıdaysa bizim yerimizde oturmamamız lazım" diye konuştu.