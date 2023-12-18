Türkiye’de okul sıralarının yıllarca portakal ve mandalinaya ev sahipliği yaptığı Yerli Malı Haftası, bu kez Cumhuriyet’in 100. yılında Mustafakemalpaşa Hamzabey BİLSEM’de Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile kutlandı.

Öğrencilerin talebini geri çevirmeyerek bir sürpriz yapan Ticaret Borsası yönetimi, kurum bünyesine dahil edilen elektrikli otomobil ‘Togg T10X’i tanıtımı için BİLSEM’e gönderdi. Okul bahçesinde sergilenen araca akın eden çocuklara, öğretmenler ve ailelerde eklenince, Yerli Malı Haftası Togg’la keyifli ve öğretici bir kutlamaya dönüştü.

Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), her yıl 12-16 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı bu kez farklı bir etkinlikle kutladı.

Türkiye’de okul sıralarının yıllarca portal ve mandalinaya ev sahipliği yapan Yerli Malı Haftası, Cumhuriyet’in 100. yılında Hamzabey BİLSEM’de Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile kutlandı.

Hamzabey BİLSEM idaresi, öğrencilerin talebi üzerine Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası’na başvurarak, Ekim ayında kuruma kazandırılan Pamukkale beyazı rengindeki elektrikli otomobil ‘Togg T10X’i, tanıtmak üzere rica etti. Öğrencileri kırmayan Ticaret Borsası yönetimi, 16 EYY 16 plakalı otomobili okul bahçesine ulaştırıp öğrencileri sevindirdi.

Geleceğin mühendisleri Togg’u tanıdı

Keyifli ve öğretici sürpriz etkinlikte BİLSEM’li öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, aileler ve vatandaşlarda Gemlik’te üretilen Togg’u inceleme fırsatı buldu. Togg’un içine binerek Türkiye’nin yerli malında teknik anlamda ulaştığı son noktayı gören öğrenciler, aracın donanımı ile ilgili öğretmenlerden bilgiler aldı. Verimli bir Yerli Haftası kutlamasına ev sahipliği yapan HamzabeyBİLSEM’deki geleceğin mühendisleri, öğretmenlerinden önümüzdeki yılda İHA ve SİHA’ları görme isteğinde bulundu.

Togg’la bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler ve öğretmenler; “Bizlere bu imkânı sağlayan Ticaret Borsası yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.