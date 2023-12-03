Mart ayında satışa sunulan TOGG T10X modelinin fiyatlarında yenileme yapıldı. Güncel fiyatı belirlenirken bir detay dikkat çekti.

Yapılan yeni fiyat listesinde, V1RWD standart menzil modeli 1 milyon 227 bin 500 TL fiyatından 1 milyon 430 bin TL’ye, V2RWD standart menzil modeli 1 milyon 329 bin 500 TL fiyatından 1 milyon 550 bin TL’ye, V2RWD uzun menzil modeli 1 milyon 563 bin 500 TL fiyattan 1 milyon 820 bin TL olarak güncellenmiştir.

Yeni zam ile beraber ÖTV’ler nasıl olacak?

Yeni zamlar ortalama 16,5 oranlarında olmuştur. Yeni zam öncesi 160kW gücün altında bir elektrikli model fiyatı 1 milyon 250 bin TL altı seviyesindekiler için %10, üst seviyelerde ise %40 ÖTV alınan sistem değişti.

Yapılan değişiklikle beraber %10 ÖTV için 1 milyon 450 bin TL satış fiyatı kabul edildi.

Otomobillerin 160 kW üstünde olanlar 1 milyon 350 bin TL altı %50, üstü %60 ÖTV vardı. Bunun için yeni bir düzenleme yapılmadı.