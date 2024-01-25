İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Bursa dahil 9 ilde DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

“KAHRAMANLAR-46” operasyonlarının detaylarını Bakan Yerlikaya şu ifadelerle anlattı:

"9 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “KAHRAMANLAR-46” Operasyonları kapsamında;

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin!

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek!"