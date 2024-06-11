İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı Kaymakam Adaylığı sınavlarının tamamlandığını duyurdu. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, sınav süreçlerinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım… 2024 yılı için alımı planlanan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçleri tamamlandı."

Bakan Yerlikaya, bu süreç sonunda 77 adayın başarılı olduğunu belirterek, "Sınavlarda başarılı olan 77 Kaymakam adayımızı açıklıyoruz. Ülkemize, milletimize ve kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun." dedi.